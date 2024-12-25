الكويت.. قرار جديد يخص الأشخاص المسحوبة جنسيتهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس الوزراء الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية سيتمتعون بكل مزاياها لحين وفاتهم.وقال اليوسف إن كل من سحبت جنسيته "سيمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء وسيعامل معاملة الكويتي".



وأضاف أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعهم يعلمون أنهم مزورون، وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية، وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضي.

وأشار إلى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، بناء على زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية، ثم يتم الطلاق، وأضاف: "بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد سنتين من الزواج مما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".

وتقوم الحكومة الحالية بفتح ملف الجنسية الكويتية، والذي أثبت حصول الآلاف عليها عن طريق الغش والتزوير، بالإضافة إلى الآلاف ممن يحملون جنسيات أخرى ولم يتنازلوا عنها وهو مخالف للقانون.

كما أن إسقاط الجنسية شمل زوجات الكويتيين ممن حصلوا عليها بسبب الزواج، مما أثار ردود فعل متباينة داخل المجتمع. وأسقطت الحكومة الكويتية أكثر من 12 الف جنسية منذ بداية فتح الملف في أغسطس الماضي.

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