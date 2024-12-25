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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361 والإصابات إلى 107.803 منذ بدء العدوان

12/25/2024 8:11:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 23 فلسطينيا، وإصابة 39 آخرين.
وفا










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