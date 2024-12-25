تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس
التاريخ
12/25/2024 8:11:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفاض على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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