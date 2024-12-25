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ديوان المحاسبة: 36692 قضية خزينة غير محصلة بقيمة تتجاوز 633.8 ألف دينار

12/25/2024 8:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 أن عدد قضايا الخزينة غير المحصلة من قبل وزارة العدل بلغ 36692 قضية بقيمة إجمالية 633.814.099 دينار لغاية 2022/12/31.

وأوصى ديوان المحاسبة في تقريره كافة دوائر التنفيذ في وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ حسب الأصول.

وأشار الديوان إلى أن الموضوع لا يزال قيد المتابعة من قبل الأطراف ذات العلاقة.

MENAFN25122024000208011052ID1109029602

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