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التلفزيون الأردني يدفع فواتير كهرباء 10 آلاف دينار شهريا لـ 'محطة متوقفة' منذ 15 عاما

12/25/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023، عن قيام التلفزيون الأردني، بدفع 10 آلاف دينار شهريا فواتير كهرباء عن محطة متوقفة عن العمل منذ 15 عاما.

وجاء في التقرير، قيام المؤسسة بأعمال صيانة كهربائية لمحطة ارسال الخرانة بقيمة 5,929 دينارا بموجب مستند الصرف رقم (54) تاريخ 2019/4/17 وكذلك دفع فواتير كهرباء بحوالي 10,000 دينار شهريا على الرغم من ان المحطة متوقفة عن العمل منذ عام 2009.

MENAFN25122024000209011053ID1109029601

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