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إصابة 7 سوريين برصاص الجيش الإسرائيلي في القنيطرة والاحتلال يطالب الأهالي بتسليم أسلحتهم

12/25/2024 7:08:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق / PNN - أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على متظاهرين في قرية السويسة في ريف القنيطرة السوري، أثناء احتجاجات الأهالي السوريين ضد التوغلات الإسرائيلية في المنطقة.

ويشهد ريف القنيطرة جنوبي سورية، تصعيدًا إسرائيليًا حيث
أُطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النيران على السوريين المدنيين، وجرت توغلات عسكرية في عدة بلدات، إضافة إلى مطالبت الاحتلال السكان المحليين بتسليم أسلحتهم. وأسفرت هذه الأحداث عن إصابات بين المدنيين، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

ووفقًا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، استدعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاء بلدة جباتا الخشب لـ"عقد اجتماع" في البلدة تحت التهديد. وطالبتهم بتسليم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها السكان، خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.

وأوضحت قوات الاحتلال للوجهاء أن مسؤولية منع وصول عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى المنطقة تقع على عاتقهم. ورد الوجهاء بالطلب من الجهات السورية المسؤولة والفاعلة في المنطقة اتخاذ قرار بهذا الشأن، تفاديًا لأي اتهامات أو تخوين قد يطالهم لاحقًا.


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