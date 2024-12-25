إصابة 7 سوريين برصاص الجيش الإسرائيلي في القنيطرة والاحتلال يطالب الأهالي بتسليم أسلحتهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق / PNN - أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على متظاهرين في قرية السويسة في ريف القنيطرة السوري، أثناء احتجاجات الأهالي السوريين ضد التوغلات الإسرائيلية في المنطقة.
ويشهد ريف القنيطرة جنوبي سورية، تصعيدًا إسرائيليًا حيث
أُطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النيران على السوريين المدنيين، وجرت توغلات عسكرية في عدة بلدات، إضافة إلى مطالبت الاحتلال السكان المحليين بتسليم أسلحتهم. وأسفرت هذه الأحداث عن إصابات بين المدنيين، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.
ووفقًا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، استدعت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاء بلدة جباتا الخشب لـ"عقد اجتماع" في البلدة تحت التهديد. وطالبتهم بتسليم الأسلحة الثقيلة التي يمتلكها السكان، خلال مهلة أقصاها 48 ساعة.
وأوضحت قوات الاحتلال للوجهاء أن مسؤولية منع وصول عناصر "هيئة تحرير الشام" إلى المنطقة تقع على عاتقهم. ورد الوجهاء بالطلب من الجهات السورية المسؤولة والفاعلة في المنطقة اتخاذ قرار بهذا الشأن، تفاديًا لأي اتهامات أو تخوين قد يطالهم لاحقًا.
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