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الاحتلال يقتحم محافظة رام الله والبيرة

12/25/2024 7:08:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة وتمركزت بالقرب من مسجدي جمال عبد الناصر والعين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

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