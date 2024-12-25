الاحتلال يقتحم محافظة رام الله والبيرة
التاريخ
12/25/2024 7:08:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محافظة رام الله والبيرة.
وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت وسط مدينة البيرة وتمركزت بالقرب من مسجدي جمال عبد الناصر والعين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع المدينة، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.
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