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الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

12/25/2024 7:08:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إبراهيم، ومددت توقيفه إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، ونصبت حاجزا عسكريا وأعاقت حركة المواطنين.

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