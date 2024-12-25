الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إبراهيم، ومددت توقيفه إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال حي رأس خميس في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، ونصبت حاجزا عسكريا وأعاقت حركة المواطنين.
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