مسيحيو الأردن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

MENAFN - Amman Net) أدى مسيحيو الأردن الصلوات في الكنائس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الصلاة والأدعيّة من أجل ديمومة الاستقرار في المملكة، والسلام في فلسطين، ونهاية الحرب في قطاع غزة المنكوب، ومن أجل جميع البلدان التائقة للسلام والاستقرار.

ومن جوار المغارة التي تمثّل خارطة الأردن وفلسطين، وبينهما قلب بمثّل باب المغارة، في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي، ارتفعت ترانيم الميلاد التي تدعو الى المحبة والسلام. وتناول راعي الكنيسة ومدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر في عظته موضوع القلب. وقال بأنّه يمثّل المصدر والمخزن و"الصندوق الأسود" لأعمال الإنسان السيئة أو الحسنة، ففيه يستطيع الإنسان يضع الكراهيّة والبغضاء، ويستطيع أيضًا أن ينشر المحبّة والصفح، لافتًا إلى أنّ الإنسانيّة، وأمام قسوة قلوب البشر، في أمسّ الحاجة إلى ضمائر حيّة وسليمة وأخويّة.

ورفع الأب بدر الشكر لله على نعمة الأمن والاستقرار، والقلب الطيّب المحب لجلالة الملك عبدالله الثاني، الذي احتفلنا معه هذا العام بيوبيله الفضي، كما حيّا قلب ولي العهد الشاب سمو الأمير الحسين بن عبدالله، وللمؤسّسات الحكوميّة، من رئاسة الوزراء ووزارة السياحة التي أضاءت عيد الميلاد في معظم محافظات المملكة، وبالأخص في مواقع الحج المسيحيّ الرئيسية، وفي ذلك دليل على المحبّة والوحدة الوطنيّة الصلبة المتينة بين جميع مواطني الأردن العزيز. وقال باننا نحتفل هذا العام وللمرة الخامسة والعشرين اي اليوبيل الفضي بعيد الميلاد المجيد، بعد أن اعلنه جلالة الملك عطلة رسمية لجميع المواطنين في أول سنة له، مما رسخ الوحدة الوطنية وعززها سنويا.

كما حيّا الأب بدر الأجهزة الأمنيّة التي وقفت على أبواب الكنائس لتشارك الناس فرح العيد. ورفع الدعاء من أجل فلسطين فلسطين، وقلبها النابض القدس الشريف، وإلى قلبها المطعون جرّاء الاحتلال غزة، مشيرًا إلى الزيارة التضامنيّة التي قام بها الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، قبل أيام، محتفلًا بعيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدّسة.

كما صلّى الأب بدر من أجل لبنان لكي يعود كما كان منارة للشرق، ومن أجل سوريا التي تعيش في هذه الأوقات أيامًا مصيريّة داعيًا إلى ضرورة أن يكون لجميع مكوّنات البلاد إسهامات جليّة في مستقبل البلاد. كما رفعت الصلوات من أجل السودان وأوكرانيا، ومن أجل المحبّة والأخوة الإنسانيّة في العالم أجمع.

وذكر الأب بدر بأن البابا فرنسيس قد افتتح عشية العيد باب اليوبيل، أي مرور 2015 سنة على ميلاد السيد المسيح. كما دعا المؤمنين إلى المشاركة في القداس الحاشد الذي سيُقام في كنيسة المعموديّة في موقع المغطس، يوم العاشر من كانون الثاني القادم، وفيه سيتم تدشين أكبر كنيسة في العالم تحمل اسم معموديّة السيّد المسيح، والتابعة للبطريركيّة اللاتينيّة، بحضور موفد البابا فرنسيس الشخصيّ الكاردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان وعدد من الشخصيات الدينية والمدنية.