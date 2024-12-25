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اليرموك تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين

12/25/2024 7:07:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك من خلال عمادة شؤون طلبتها، وبالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات، موقعا إلكترونيا تجريبيا "Study@YU"، لاستقطاب الطلبة الدوليين الراغبين بالالتحاق بكليات وبرامج الجامعة الأكاديمية في الكليات الصحية والعلمية والإنسانية.


وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، يوفر الموقع معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وشروط القبول، والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة الدوليين، إضافة إلى تسهيل عملية التواصل والتقديم بطلبات الالتحاق.


وتضم جامعة اليرموك، ما يقارب من 3500 طالب دولي من مختلف الجنسيات والدول حول العالم، فيما تتولى الجامعة رعايتهم ومتابعة شؤونهم من خلال قسم رعاية شؤون الطلبة الدوليين في دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة، وهو قسم يسعى إلى توفير بيئة داعمة تمكن الطلبة الدوليين من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية.


ويمكن زيارة الموقع التجريبي من خلال الرابط التالي:

MENAFN25122024000208011052ID1109029513

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