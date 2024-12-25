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20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

12/25/2024 7:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتوجه، غدا الخميس، نحو عشرين ألف طالب وطالبة من المشتركين بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي.


وبحسب جدول الامتحان، فإن امتحان يوم غد الخميس سيكون في جلسة واحدة للفروع كافة في 381 مركزا امتحانيا.


وأكدت الوزارة على الطلبة المشتركين، أهمية الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، حيث تبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهرا، إضافة إلى إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر.


كما نوهت إلى عدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات.


وكانت الوزارة، أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024/ الامتحان التكميلي، والذي ينتهي في الثالث عشر من شهر كانون الثاني المقبل.


وسيتقدم للامتحان التكميلي (83217) مشتركا ومشتركة، منهم (70859) مشتركا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و(12358) مشتركا ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.


وتؤمن الوزارة بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة من خلال توفير احتياجات المشتركين من مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة.

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