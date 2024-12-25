المشهد الفنيّ في 2025: كيف سيساهم دونالد ترامب في تشكيله؟

(MENAFN
- Swissinfo)
في ظلّ التغيرات السياسية المرتقبة في البيت الأبيض، تشير التوقعات إلى أن آثاراً ستطال المشهد الفني بمختلف مستوياته وأبعاده. وبين التخفيضات الضريبيّة والتهديدات بزيادة الرسوم الجمركيّة، يبدو أن النتائج ستعود بالإيجاب على تجار الأعمال الفنية وتاجراتها من سويسرا. وفي الوقت نفسه، قد يعود بينالي البندقية إلى الواجهة مجدداً، وتعد الأفلام السويسرية الجديدة بالفخامة، وغرابة الأطوار، وإثارة هايسميث.
تم نشر هذا المحتوى على
25 ديسمبر 2024 - 09:00
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وُلِدَ في ساو باولو بالبرازيل، مقر عمله في زيورخ. مُحرر في القسم البرتغالي، ومسؤول عن محور الثقافة في swissinfo. تَحَصل على شهادات في السينما والأعمال التجارية والاقتصاد، وعمل في صحيفة "فولها دي ساو باولو" اليومية الرائدة في البرازيل، قبل انتقاله إلى سويسرا في عام 2000 كمراسل دولي لعدد من وسائل الإعلام البرازيلية المختلفة. عمل مع وسائل الإعلام المطبوعة والرقمية، وفي الإنتاجات الدولية المشتركة للأفلام الوثائقية والفنون البصرية (النسخة الثالثة من بينالي باهيا [Bienal da Bahia]، متحف يوهان ياكوب في زيورخ). تمت دعوته كمحاضر زائر للتحدث حول موضوع السرد القصصي متعدد الأوساط في جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية والفنون (HSLU – Camera Arts, 2013-17).
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