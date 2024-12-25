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المشهد الفنيّ في 2025: كيف سيساهم دونالد ترامب في تشكيله؟

12/25/2024 6:11:33 AM
(MENAFN- Swissinfo) في ظلّ التغيرات السياسية المرتقبة في البيت الأبيض، تشير التوقعات إلى أن آثاراً ستطال المشهد الفني بمختلف مستوياته وأبعاده. وبين التخفيضات الضريبيّة والتهديدات بزيادة الرسوم الجمركيّة، يبدو أن النتائج ستعود بالإيجاب على تجار الأعمال الفنية وتاجراتها من سويسرا. وفي الوقت نفسه، قد يعود بينالي البندقية إلى الواجهة مجدداً، وتعد الأفلام السويسرية الجديدة بالفخامة، وغرابة الأطوار، وإثارة هايسميث.

تم نشر هذا المحتوى على 25 ديسمبر 2024 - 09:00 13دقائق

وُلِدَ في ساو باولو بالبرازيل، مقر عمله في زيورخ. مُحرر في القسم البرتغالي، ومسؤول عن محور الثقافة في swissinfo. تَحَصل على شهادات في السينما والأعمال التجارية والاقتصاد، وعمل في صحيفة "فولها دي ساو باولو" اليومية الرائدة في البرازيل، قبل انتقاله إلى سويسرا في عام 2000 كمراسل دولي لعدد من وسائل الإعلام البرازيلية المختلفة. عمل مع وسائل الإعلام المطبوعة والرقمية، وفي الإنتاجات الدولية المشتركة للأفلام الوثائقية والفنون البصرية (النسخة الثالثة من بينالي باهيا [Bienal da Bahia]، متحف يوهان ياكوب في زيورخ). تمت دعوته كمحاضر زائر للتحدث حول موضوع السرد القصصي متعدد الأوساط في جامعة لوتسيرن للعلوم التطبيقية والفنون (HSLU – Camera Arts, 2013-17).

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