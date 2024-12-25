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7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

12/25/2024 6:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.
كما استُشهد فلسطينيان جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.
واستُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا










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