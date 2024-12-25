7 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طيران
الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.
وأفادت تقارير صحفية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.
كما استُشهد فلسطينيان جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد فلسطيني آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.
واستُشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفا
MENAFN25122024000208011052ID1109029446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.