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17 ألفا و146 مخالفة على المركبات الحكومية العام الماضي

12/25/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، رصد 17 ألفا و146مخالفة على المركبات الحكومية، وفقا لنظام التتبع الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات التي رصدت شملت كل من:
- الحركة دون أوامر إلكترونية وبلغت 15076مخالفة
- أوامر حركة مفتوحة وبلغت 740 مخالفة
- تجاوز السرعات المقررة وبلغت 835 مخالفة
- تجاوز المدد المسموح بها لأوامر الحركة وبلغت 495
وأشار التقرير إلى أن عدد المركبات الحكومية يبلغ حوالي 15893 مركبة، في حين جرى تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على 12475 مركبة منها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات.




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