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مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية .. تفاصيل

12/25/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة 2023 عن مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية ، حيث تبين أثناء تدقيق قيود وسجلات الجامعة الهاشمية للفترة (2022/4/1 - 2022/12/3) ما يلي:
1- وجود أمانات منح وقروض لدى الجامعة تعود لأعوام سابقة لصالح وزارة التعليم العالي بقيمة 527,246 دينار كما هي بتاريخ 2022/12/31 دون اتخاذ أي إجراء بخصوصها.
2 - بلغت الذمم المالية المستحقة لمركز الدراسات والاستشارات في الجامعة على الجهات الخارجية 25,294 دينار كما هي بتاريخ 2022/12/31 دون إبراز ما يفيد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
3- تم إيفاد السيد (......) بتاريخ 2007/9/9 للحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وانتهت المدة القانونية لإيفاده بتاريخ 2010/9/9 دون الحصول على درجة الدكتوراة ولم يتم صدور قرار بإنهاء بعثته ومطالبة كفيله بدفع كافة النفقات مضافاً إليها غرامة 50% % والبالغة 70,117 دينار خلافاً لأحكام المادة (16) من نظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية رقم (73) لسنة 1999.
4- تم طرح عطاء رقم (2022/18) المتعلق بشراء احتياجات صيدلية مركز صحي الجامعة من علاجات الأمراض المزمنة بالأسماء التجارية للعلاجات وليس بالأسماء العلمية خلافاً للمادة (7/ ب) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .
5- تم تجديد توقيع اتفاقية اتعاب المحاماة مع الأستاذ المحامي (....) بمبلغ 15,000 دينار سنوي بتاريخ 2021/2/1 ولمدة سنتين بشكل مباشر ودون طرح عطاء أو استدراج عروض بالرغم من مخاطبة الجامعة بمذكرة المراجعة رقم (2019/3) تاريخ 2019/1/16 قبل توقيع الاتفاقية خلافاً لأحكام المادتين (44، 46) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
وأوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول.
كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (23078/1/11/55) تاريخ 2024/4/29 اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الموضوع حسب الأصول وتم الرد بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (م ع /7741) تاريخ 2024/7/15 ومرفقه كتاب الجامعة الهاشمية رقم (( أ/205164/171) تاريخ 2024/7/4 وتم تصويب عدد من البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.










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