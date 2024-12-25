115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن صرف مبلغ 115.883 دينارا كرواتب لثلاثة مؤذنين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رغم تغيبهم عن مراكز عملهم لفترات طويلة.

وبحسب ديوان المحاسبة فإنه عند تدقيق عينات من ملفات الموظفين المتغيبين عن العمل خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2022 فقد تبين أنه:

- المؤذن الأول: حصل على رواتب بقيمة 30,871 ديناراً عن فترة تغيبه الممتدة من 1 يونيو 2013 إلى 31 أغسطس 2021، حيث كان يعمل في إحدى الشركات خلال هذه الفترة.

- المؤذن الثاني: صرفت له رواتب بقيمة 37,225 ديناراً عن فترة غيابه من 2 يونيو 2012 إلى 30 سبتمبر 2021.



- المؤذن الثالث: حصل على مبلغ 47,787 ديناراً عن فترة غيابه من 17 مايو 2008 إلى 1 سبتمبر 2021.

وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المسؤولين عن متابعة ومراقبة دوام المؤذنين في الوزارة.









