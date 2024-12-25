الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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