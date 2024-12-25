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الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

12/25/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة، جراء حادث تحطم طائرة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة وشعب جمهورية أذربيجان الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.








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