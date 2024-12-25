عام انفصال المشاهير..زيجات فنية انتهت في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت 2024 انفصال العديد من المشاهير لأسباب مختلفة ومتباينة.



ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعلنت المصرية ياسمين عبدالعزيز طلاقها من أحمد العوضي بعد ساعات قليلة من احتفالها بعيد ميلادها في 16 يناير (كانون الثاني)، بعد زواج استمر 4 سنوات. وكتبت عبر إنستغرام: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير."



وتزايدت التساؤلات حول أسباب الانفصال، رغم اعترافهما العلني عبر البرامج بأن الحب لا يزال يجمعهما، حيث كشفت وسائل إعلام محلية أن السبب هو "إنجاب الأطفال".



نيللي كريم وهشام عاشور

أعلنت نيللي كريم انفصالها عن الممثل ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور في مايو (أيار) الماضي، بعد زواج استمر عامين ونصف. وتفاعل الجمهور مع خبر الانفصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم لانتهاء هذه العلاقة.



شيري عادل وطارق صبري

في 14 فبراير (شباط) 2024، أعلنت شيري عادل انفصالها عن طارق صبري بعد عام واحد فقط من الزواج. وكتبت حينها عبر إنستغرام: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا. ربنا يكتب الخير لكل منّا في حياته."



المفارقة أن إعلان انفصالهما تزامن مع عيد الحب، وبعد أشهر من الشائعات وإنكارهما للانفصال.



محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم

أعلنت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم انفصالها عن المغني محمود العسيلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد زواج استمر 4 أعوام، موضحة أن الطلاق كان بهدوء.



هند عبد الحليم

وفي يناير أيضًا، فاجأت الممثلة هند عبد الحليم المتابعين عبر إنستغرام بمنشور يوضح أنها أصبحت وحيدة وستستغل ذلك لإعادة ترتيب أولوياتها. وكتبت في نهايته أنها "سينغل"، كما أجابت بشكل مباشر على سؤال أحد متابعيها الذي سألها: "هل انفصلت؟" لتجيبه: "نعم".



وانفصلت هند عن زوجها بعد 3 أعوام فقط.



جوري بكر

أعلنت جوري بكر انفصالها عن زوجها في مايو (أيار) الماضي، ثم أعلنت عودتهما مؤكدةً أنهما تمكنا من حل الخلافات من أجل ابنهما. لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت مجددًا انفصالهما، مشيرةً إلى أن الخلافات بينهما لا حلول لها.



أمير طعيمة وجيني كامل

في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت المغنية المعتزلة جيني كامل طلاقها من الشاعر الغنائي أمير طعيمة بعد زواج دام سنوات. وكشفت ذلك عبر فيس بوك، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصالًا وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي، وله الود والتقدير."



لكن لاحقًا بدأت الخلافات، وواصلت جيني هجومها على طليقها بعد زواجه، فيما رفع هو ضدها قضية انتهت بالحكم بحبسها وتغريمها.



جينيفر لوبيز وبن أفليك

قرر الزوجان الأمريكيان جينيفر لوبيز وبن أفليك الطلاق بعد عامين من زواجهما في صيف 2022.

وقعت المغنية الأمريكية أوراق الطلاق في أغسطس (آب) الماضي، لتنتهي قصة حب استمرت 20 عامًا وكانت حديث وسائل الإعلام لسنوات.



ناتالي بورتمان وبنجامان ميلبييه

انفصلت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان عن مصمم الرقصات الفرنسي بنجامان ميلبييه بعد زواج استمر 12 عامًا. وأوضح مصدر مقرّب من الممثلة أن إجراءات الطلاق تمت في فبراير (شباط) الماضي.



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