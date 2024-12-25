بناء على طلب إسرائيل..مجلس الأمن يعقد جلسة الإثنين لمناقشة هجمات الحوثيين

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب قدمته "إسرائيل" لمناقشة الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ضد "إسرائيل" وآخرها إطلاق صاروخ باتجاه "تل أبيب" الكبرى فجر اليوم.

ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، باجتماع المجلس، "يبدو أن الحوثيين لم يفهموا بعد ما يحدث لأولئك الذين يحاولون إيذاء دولة إسرائيل. وأتوقع أن يدعم مجلس الأمن دولة إسرائيل وأن يدين الهجمات ضدها. أدعو المجلس إلى تطبيق القانون الدولي ومحاسبة إيران".

وأمس الثلاثاء، قال الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، "لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم".

وأضاف "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره".

واعتبر ساعر، أن "الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين".