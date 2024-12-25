بناء على طلب إسرائيل..مجلس الأمن يعقد جلسة الإثنين لمناقشة هجمات الحوثيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن/PNN- يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، بناء على طلب قدمته "إسرائيل" لمناقشة الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن ضد "إسرائيل" وآخرها إطلاق صاروخ باتجاه "تل أبيب" الكبرى فجر اليوم.
ورحب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، باجتماع المجلس، "يبدو أن الحوثيين لم يفهموا بعد ما يحدث لأولئك الذين يحاولون إيذاء دولة إسرائيل. وأتوقع أن يدعم مجلس الأمن دولة إسرائيل وأن يدين الهجمات ضدها. أدعو المجلس إلى تطبيق القانون الدولي ومحاسبة إيران".
وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده طلبت من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، "لإدانة هجمات الحوثيين ودعم إيران المستمر لهم".
وأضاف "الحوثيون يواصلون مهاجمة إسرائيل ويهددون حرية الملاحة والتجارة ويشكلون تهديدا للمنطقة والعالم بأسره".
واعتبر ساعر، أن "الأعمال العدائية للحوثيين انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتهديد للسلم والأمن الدوليين".
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