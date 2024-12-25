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للمرّة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في البقاع شرقي لبنان

12/25/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية، ولأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار، استهدفت منزلًا في سهل بلدة طاريا في البقاع فجر اليوم الاربعاء. واستهدفت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع الشرقي فجر اليوم الاربعاء.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في سهل بلدة طاريا في البقاع.

وصباح اليوم، عادت الطائرات المسيّرة الاسرائيلية للتحليق بعلوّ منخفض فوق اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غياب لعدة ايام.

وتزامنت الغارة في البقاع، مع استمرار أعمال جرف الأراضي وتدمير المنازل في عدد من القرى الحدودية في جنوبي لبنان.

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