للمرّة الأولى منذ وقف إطلاق النار.. طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في البقاع شرقي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية، ولأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار، استهدفت منزلًا في سهل بلدة طاريا في البقاع فجر اليوم الاربعاء. واستهدفت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي طليا وحزين في البقاع الشرقي فجر اليوم الاربعاء.
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظة شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في سهل بلدة طاريا في البقاع.
وصباح اليوم، عادت الطائرات المسيّرة الاسرائيلية للتحليق بعلوّ منخفض فوق اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غياب لعدة ايام.
وتزامنت الغارة في البقاع، مع استمرار أعمال جرف الأراضي وتدمير المنازل في عدد من القرى الحدودية في جنوبي لبنان.
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