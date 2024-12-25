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مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين تجارة عمان والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية

12/25/2024 5:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت غرفة تجارة عمان، والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بالمجالات الإدارية الفنية والمعرفية والتدريبية والأبحاث والدراسات والاستشارات.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، ورئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى مساد، على تطوير آليات التدريب والتعليم والريادة والابتكار، ودعم البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية الوطنية المتخصصة.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق التعاون في مجال عقد البرامج التدريبية مع الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، لجهة تصميم وإقامة هذه البرامج التدريبية داخل الأكاديمية، والتسويق للبرامج التدريبية المشتركة من قبل الغرفة بكافة الوسائل المتاحة لديها للتسويق.
وتسعى المذكرة إلى تطوير قدرات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تحسين الكفاءة المهنية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين، وتوفير فرص تدريبية للمتخصصين في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية البحرية وإدارة الشحن، ولوجستيات النقل البحري.
وأشار الخطيب، أن هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الأكاديمية، موضحًا أن الغرفة تسعى إلى توفير خدمات مميزة للقطاع التجاري والخدمي للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.
وأكد الخطيب، أن تدريب وتأهيل القطاع التجاري يأتي ضمن الأهداف الإستراتيجية للغرفة التي تسعى دائمًا لدعم تطوير المهارات والقدرات المهنية في مختلف المجالات، بما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع التجاري والخدمي ويواكب متطلبات السوق، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أشار الدكتور مساد، إلى أن الأكاديمية تعتمد منهجًا تعليميًا وتدريبيًا متقدمًا يستند إلى أحدث المعايير العالمية في مجال النقل البحري والتجارة اللوجستية، مشيدًا بدور تجارة عمان ومساهمتها في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مساد، أن الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي بمجالات التدريب تمثل أولوية استراتيجية للأكاديمية، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتطوير الكفاءات المتخصصة في المجالات البحرية واللوجستية.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والأكاديمية بمجالات التدريب والتأهيل وعقد الدورات.
وأشار حمدان إلى أن تجارة عمان حريصة على التواصل والتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الأردنية، وإعداد برامج لتدريب العالمين في القطاع التجاري وتأهليهم لسوق العمل.
بترا









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