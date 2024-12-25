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قوات الاحتلال تداهم منزلا في بيت فجار جنوب بيت لحم

12/25/2024 2:08:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بان قوات الاحتلال اقتحمت بيت فجار، وداهمت منزل المواطن محمد رسمي طقاطقه، وفتشته وعبثت بمحتوياته، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا.

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