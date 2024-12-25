العميد رجب: استشهاد النقيب حسن عبد الله برصاص خارجين على القانون في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، اليوم الأربعاء، استشهاد النقيب حسن نادر عبد الله مرتب جهاز المخابرات العامة- متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل أيام، بعد استهدافه بإطلاق نار من قبل خارجين على القانون، أثناء قيامه بواجبه الوطني في مخيم جنين.

وقال العميد رجب: إن هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الشهيد الثالث منذ انطلاق حملة "حماية وطن"، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارًا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما اوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.

ودعا العميد رجب كافة المواطنين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

يذكر أن الشهيد مساعد أول/ ساهر فاروق جمعة ارحيل مرتب الحرس الرئاسي، والشهيد رقيب أول مهران قادوس، مرتب الشرطة الفلسطينية، ارتقيا قبل أيام قبل أيام، أثناء أداء واجبهما الوطني، وتعرضهما لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون في مخيم جنين.