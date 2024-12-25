تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء

تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء
التاريخ
12/25/2024 2:07:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الأربعاء، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
وتاليا التسعيرة:
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