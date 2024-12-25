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تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء

12/25/2024 2:07:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الأربعاء، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
وتاليا التسعيرة:

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