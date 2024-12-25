روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء اختبار سفينة عسكرية جديدة حاملة للصواريخ من نوع Buyan-M.وقال بيان صادر عن الخدمة:"سفينة ستافروبول من نوع Buyan-M والتي تم تطويرها لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 21631، دخلت بحر البلطيق لتخضع للاختبارات البحرية".



وأضاف البيان:"خلال الاختبارات سيقوم الفنيون وطاقم السفينة بالتحقق من قدرات السفينة على الإبحار والمناورة في المياه والتحرك بسرعات مختلفة، وعمل جميع معدات السفينة وأنظمة الملاحة وأنظمة الاتصالات الموجودة فيها، واختبار أنظمة التسليح الموجودة في السفينة، واختبار الأسلحة مع الأهداف البحرية والجوية، وبعد انتهاء جميع الاختبارات المطلوبة ستسلم السفينة لأسطول بحر البلطيق الروسي".

و"ستافروبول" هي السفينة رقم 12 من سفن Buyan-M التي تم تصنيعها لصالح سلاح البحرية الروسي. بدأ العمل على تصنيعها عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2024.



يبلغ طول هذه السفينة 75 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طنا، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.



وتضم منظومة تسليحها صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

RT