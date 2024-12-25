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قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة دير الغصون

12/25/2024 1:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فاتح بدران (22 عاما)، من منزله في البلدة، علما انه معتقل سابق.
وفا








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