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البرلمان الصيني يحتج على التهديد الصيني في ميزانية الدفاع الأمريكية

12/25/2024 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب مجلس الشعب الصيني عن احتجاجه الشديد على تشويه سمعة جمهورية الصين الشعبية في ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025.
وقال شو دونغ، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في تعليقه على التوقيع على الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 895 مليار دولار: "نعرب عن استيائنا الشديد واحتجاجنا القوي على ذلك. إن "البنود السلبية" الواردة في الوثيقة بشأن الصين "تستمر في تضخيم "التهديد الصيني"، وتثير ضجة حول الدعم العسكري لتايوان، وتعرقل التنمية التكنولوجية والاقتصادية للصين، وتحد من التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية الصينية الأمريكية، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.
ووصف قضية تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام السياسي والحق في التنمية بأنها خطوط الصين الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.


وقد وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الماضي على ميزانية الدفاع للبلاد البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 (بدأت في 1 أكتوبر 2024) والتي تذكر الصين 107 مرة.

RT

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