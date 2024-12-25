البرلمان الصيني يحتج على التهديد الصيني في ميزانية الدفاع الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعرب مجلس الشعب الصيني عن احتجاجه الشديد على تشويه سمعة جمهورية الصين الشعبية في ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2025.
وقال شو دونغ، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في تعليقه على التوقيع على الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 895 مليار دولار: "نعرب عن استيائنا الشديد واحتجاجنا القوي على ذلك. إن "البنود السلبية" الواردة في الوثيقة بشأن الصين "تستمر في تضخيم "التهديد الصيني"، وتثير ضجة حول الدعم العسكري لتايوان، وتعرقل التنمية التكنولوجية والاقتصادية للصين، وتحد من التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية الصينية الأمريكية، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية.
ووصف قضية تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام السياسي والحق في التنمية بأنها خطوط الصين الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.
وقد وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين الماضي على ميزانية الدفاع للبلاد البالغة 895 مليار دولار للسنة المالية 2025 (بدأت في 1 أكتوبر 2024) والتي تذكر الصين 107 مرة.
RT
MENAFN25122024000208011052ID1109028957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.