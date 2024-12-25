بلدية بيت لحم تستقبل غبطة بطريرك اللاتين للقدس في مدينة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN/ استقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، لدى وصوله إلى ساحة المهد في مدينة بيت لحم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ . وشارك في الاستقبال عطوفة محافظ بيت لحم السيد محمد طه ابو عليا، ووزير السياحة والآثار السيد هاني الحايك، وقائد منطقة بيت لحم العقيد ركن ابراهيم أبو كشك، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وعدد من رجال الدين والشخصيات الوطنية والاعتبارية ووجهاء المدينة.
وكان الموكب البطريركي انطلق من بطريركية اللاتين في القدس، وصولاً إلى كنيسة مار الياس، ثم توجه الموكب إلى بيت لحم، ولدى وصوله قبة راحيل، كان في استقباله نائب رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وبعد المصافحة، انطلق الموكب نحو كنيسة المهد مروراً بشارع النجمة. حيث تقدمت الفرق الكشفية موكب غبطته قبل وصوله إلى ساحة المهد، حيث غابت مظاهر الاحتفال التقليدية.
و دعا سلمان شعوب العالم المحبة للسلام إلى تبني قيم الميلاد المتمثلة في المحبة، العدل، والسلام، مؤكدًا على أهمية الصلاة من أجل مستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والكرامة. كما اعتبر أن عيد الميلاد يمثل فرصة لتجديد الأمل والسلام، ودعا الجميع إلى أن يكونوا صوتًا للحق والإنسانية، متضامنين مع كل من يعاني من الألم والجوع والاضطهاد.
وتمنى رئيس بلدية بيت لحم أن تحمل أعياد الميلاد القادمة تحقيق أماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ليصبح عيد الميلاد عيدًا للسلام والمحبة الحقيقية.
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