بلدية بيت لحم تستقبل غبطة بطريرك اللاتين للقدس في مدينة بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ استقبل رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، لدى وصوله إلى ساحة المهد في مدينة بيت لحم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ . وشارك في الاستقبال عطوفة محافظ بيت لحم السيد محمد طه ابو عليا، ووزير السياحة والآثار السيد هاني الحايك، وقائد منطقة بيت لحم العقيد ركن ابراهيم أبو كشك، ومدير شرطة محافظة بيت لحم العميد مراد قنداح، ونائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس، وعدد من رجال الدين والشخصيات الوطنية والاعتبارية ووجهاء المدينة.

وكان الموكب البطريركي انطلق من بطريركية اللاتين في القدس، وصولاً إلى كنيسة مار الياس، ثم توجه الموكب إلى بيت لحم، ولدى وصوله قبة راحيل، كان في استقباله نائب رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وبعد المصافحة، انطلق الموكب نحو كنيسة المهد مروراً بشارع النجمة. حيث تقدمت الفرق الكشفية موكب غبطته قبل وصوله إلى ساحة المهد، حيث غابت مظاهر الاحتفال التقليدية.

و دعا سلمان شعوب العالم المحبة للسلام إلى تبني قيم الميلاد المتمثلة في المحبة، العدل، والسلام، مؤكدًا على أهمية الصلاة من أجل مستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والكرامة. كما اعتبر أن عيد الميلاد يمثل فرصة لتجديد الأمل والسلام، ودعا الجميع إلى أن يكونوا صوتًا للحق والإنسانية، متضامنين مع كل من يعاني من الألم والجوع والاضطهاد.

وتمنى رئيس بلدية بيت لحم أن تحمل أعياد الميلاد القادمة تحقيق أماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ليصبح عيد الميلاد عيدًا للسلام والمحبة الحقيقية.