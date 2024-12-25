عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف اليوم الـ 25 كانون الاول .
وبحسب البلاغ الذي صدر مسبقا ، فإن التعطيل يشمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025، بمناسبة عيد الميلادالمجيد ورأس السنة الميلادية.
وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.
MENAFN25122024000208011052ID1109028891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.