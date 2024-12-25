زلزال يضرب الأرجنتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقًا لما أفاد به المعهد الأميركي لرصد الزلازل.
وذكر المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوغاستا، غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترًا من سطح الأرض.
ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.
سكاي نيوز عربية
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