زلزال يضرب الأرجنتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقًا لما أفاد به المعهد الأميركي لرصد الزلازل.



وذكر المعهد الأميركي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوغاستا، غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترًا من سطح الأرض.



ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

سكاي نيوز عربية