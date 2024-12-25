Wednesday, 25 December 2024 05:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد: كتابات تركها المعتقلون على جدار زنازينهم في سوريا

12/25/2024 12:07:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترك العديد من المعتقلين في السجون السورية بعض العبارات على جدار زنازينهم قبل تحريرهم او اعدامهم .

ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "اكس" بعض العبارات :

MENAFN25122024000208011052ID1109028888

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث