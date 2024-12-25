شاهد: كتابات تركها المعتقلون على جدار زنازينهم في سوريا
التاريخ
12/25/2024 12:07:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ترك العديد من المعتقلين
في السجون السورية بعض العبارات على جدار زنازينهم قبل تحريرهم او اعدامهم .
ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "اكس" بعض العبارات :
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