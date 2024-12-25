لـ6 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق الخميس (أسماء)

لـ6 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق الخميس (أسماء)
التاريخ
12/25/2024 12:07:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في وادي الاردن واربد غدا الخميس لغايات اعمال
صيانة
وحددت المناطق المتضررة بالفصل لنحو 6 ساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :
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