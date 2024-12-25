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إصابتان بقصف مسيرة إسرائيلية مدنيين في طوباس

12/25/2024 12:07:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب فلسطينيان بجروح حرجة، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف نفذه الاحتلال بطائرة مسيرة على بلدة طمون جنوب شرق طوباس.


وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة فلسطينيين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.

وفا

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