إصابتان بقصف مسيرة إسرائيلية مدنيين في طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب فلسطينيان بجروح حرجة، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف
نفذه الاحتلال بطائرة مسيرة على بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة فلسطينيين جراء عملية القصف، حيث تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، بعد منتصف الليلة، البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة على علو منخفض.
وفا
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