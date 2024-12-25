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علامة مقلقة على تابلو السيارة !

12/25/2024 12:07:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك احد الفنيين حول العالم عن وجود علامة مقلقة على تابلو السيارة تستدعي الانتباه وحدد التفاصيل بالفيديو التالي :

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