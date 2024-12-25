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وزير تركي: أنقرة قد تساهم في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا

12/25/2024 12:07:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن تركيا قد تساعد السلطات السورية الجديدة في طباعة أوراق نقدية جديدة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير أن الأوراق النقدية السورية طبعت في دولة أخرى، وتركيا قد تقدم المساعدة لسوريا في هذا الشأن، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية ومديرية الاستخبارات الوطنية.


ووعد أورال أوغلو بأن تركيا ستقوم بالعمل اللازم وستحاول مساعدة السلطات السورية دون تأخير.

وتتداول سوريا حاليا أوراقا نقدية طبعت في روسيا بما فيها فئة 2000 ليرة سورية التي تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، فيما تستخدم الليرة التركية في عدد من المدن السورية.

RT

MENAFN25122024000208011052ID1109028884

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