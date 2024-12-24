مدرب منتخب طائرة الناشئات يكشف عن معسكرين خارجيين استعدادا للبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أكد مدرب منتخب
الواعدات-الناشئات- للكرة الطائرة يعقوب القهوجي، أن استضافة البطولة الآسيوية التي تقام في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، تشكل مسؤولية وطنية كبيرة، مشددا أنه "دقت ساعة العمل" إداريا وفنيا، لتقديم المنتخب الوطني بمستوى يليق بهذه البطولة الكبيرة التي تحظى بمشاركة فرق عربية وشرق آسيوية قوية ومميزة.
وأشار القهوجي إلى أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المصري حسن الحصري، قدم خطة إعداد منتخب الناشئات إلى مجلس إدارة الاتحاد، منوها إلى التفاؤل الكبير الذي يغلف منظومة العمل، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل التي تشغل أيضا عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي.
ولفت القهوجي إلى أن اجتماعا وشيكا سيعقد بين اتحاد اللعبة والجهاز الفني ومدرب منتخب الناشئات، لوضع النقاط على الحروف وتوضيح خطة الاستعداد للبطولة القارية.
وحول أهم بنود خطة استعداد منتخب الناشئات للمشاركة الرسمية الأولى في حدث تنافسي كبير، كشف القهوجي عن أن خطة الاستعداد حافلة بوحدات تدريبية مكثفة، كاشفا النقاب أيضا عن معسكرين خارجيين، حافلين بالمباريات الودية لرفع الجهوزية البدنية والتكتيكية للمباريات الرسمية.
وتحفل نواة منتخب الناشئات– مواليد 2010/2011، بالخامات اللافتة، من حيث المهارة والأطوال والقدرات البدنية، ولكنهن طالبات مدارس، لم يخضن غمار المنافسة في المباريات الرسمية على صعيد المنتخب، وبالتالي الحاجة لفترة إعداد مثالية لتجهيزهن للبطولة الآسيوية.
ويقول القهوجي: "يعمل الجهاز الفني بقيادة الحصري كـ"خلية نحل"، لتقديم منتخب الناشئات بشكل يتناسب والحدث القاري، وبنظرة بعيدة إلى المستقبل، بمعنى أن البطولة القارية تشكل تحديا كبيرا لنا، لتقديم المنتخب بصورة تنافسية مثالية، وتجهيزه ليكون منتخب الأمل للطائرة الأردنية على صعيد السيدات، منطلقين من تميز منتخب السيدات وتحقيقه إنجازات عربية وإقليمية لافتة للرياضة الأردنية".
وعن تقييمه لبطولات الواعدين والواعدات وأكاديميات "الكرة الطائرة" التي نظمها اتحاد اللعبة مؤخرا، أجاب القهوجي: "رصدت تلك البطولات من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وكل حسب مهامه من المدربين الوطنيين، وبحسب مسؤوليتي كانت تلك البطولات مستهدفة للفئة العمرية 2010-2011، وهي الفئة التي ستخوض غمار المنافسة بالبطولة القارية في عمان، لكن تحتاج الكثير من العمل للوصول إلى مستويات اللاعبات اللواتي يتدربن معنا منذ فترة طويلة، لذا ارتأى الجهاز الفني بأن يوجه المميزات منهن إلى التدريب ضمن صفوف منتخبات الناشئات الشاطئية، ورفد الأفضل والأكثر تطورا لصفوف منتخب الناشئات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد القهوجي بفكر وطريقة عمل المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري الحصري، مؤكدا أنه عنوان بارز لتطور الطائرة الأردنية، مبينا أنه يسخر كافة إمكاناته وخبرته العملية والعالمية لصالح المنتخبات والمدربين الوطنيين، ويلقى الدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، مطالبا المتابعين والنقاد بالتحلي بالصبر، ومشددا أن الطائرة الأردنية قادمة بقوة إلى منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية في المستقبل القريب.
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