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مدرب منتخب طائرة الناشئات يكشف عن معسكرين خارجيين استعدادا للبطولة الآسيوية

12/24/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد مدرب منتخب الواعدات-الناشئات- للكرة الطائرة يعقوب القهوجي، أن استضافة البطولة الآسيوية التي تقام في عمان خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، تشكل مسؤولية وطنية كبيرة، مشددا أنه "دقت ساعة العمل" إداريا وفنيا، لتقديم المنتخب الوطني بمستوى يليق بهذه البطولة الكبيرة التي تحظى بمشاركة فرق عربية وشرق آسيوية قوية ومميزة.
وأشار القهوجي إلى أن الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المصري حسن الحصري، قدم خطة إعداد منتخب الناشئات إلى مجلس إدارة الاتحاد، منوها إلى التفاؤل الكبير الذي يغلف منظومة العمل، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل التي تشغل أيضا عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي.
ولفت القهوجي إلى أن اجتماعا وشيكا سيعقد بين اتحاد اللعبة والجهاز الفني ومدرب منتخب الناشئات، لوضع النقاط على الحروف وتوضيح خطة الاستعداد للبطولة القارية.
وحول أهم بنود خطة استعداد منتخب الناشئات للمشاركة الرسمية الأولى في حدث تنافسي كبير، كشف القهوجي عن أن خطة الاستعداد حافلة بوحدات تدريبية مكثفة، كاشفا النقاب أيضا عن معسكرين خارجيين، حافلين بالمباريات الودية لرفع الجهوزية البدنية والتكتيكية للمباريات الرسمية.
وتحفل نواة منتخب الناشئات– مواليد 2010/2011، بالخامات اللافتة، من حيث المهارة والأطوال والقدرات البدنية، ولكنهن طالبات مدارس، لم يخضن غمار المنافسة في المباريات الرسمية على صعيد المنتخب، وبالتالي الحاجة لفترة إعداد مثالية لتجهيزهن للبطولة الآسيوية.
ويقول القهوجي: "يعمل الجهاز الفني بقيادة الحصري كـ"خلية نحل"، لتقديم منتخب الناشئات بشكل يتناسب والحدث القاري، وبنظرة بعيدة إلى المستقبل، بمعنى أن البطولة القارية تشكل تحديا كبيرا لنا، لتقديم المنتخب بصورة تنافسية مثالية، وتجهيزه ليكون منتخب الأمل للطائرة الأردنية على صعيد السيدات، منطلقين من تميز منتخب السيدات وتحقيقه إنجازات عربية وإقليمية لافتة للرياضة الأردنية".
وعن تقييمه لبطولات الواعدين والواعدات وأكاديميات "الكرة الطائرة" التي نظمها اتحاد اللعبة مؤخرا، أجاب القهوجي: "رصدت تلك البطولات من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، وكل حسب مهامه من المدربين الوطنيين، وبحسب مسؤوليتي كانت تلك البطولات مستهدفة للفئة العمرية 2010-2011، وهي الفئة التي ستخوض غمار المنافسة بالبطولة القارية في عمان، لكن تحتاج الكثير من العمل للوصول إلى مستويات اللاعبات اللواتي يتدربن معنا منذ فترة طويلة، لذا ارتأى الجهاز الفني بأن يوجه المميزات منهن إلى التدريب ضمن صفوف منتخبات الناشئات الشاطئية، ورفد الأفضل والأكثر تطورا لصفوف منتخب الناشئات خلال الفترة المقبلة.
وأشاد القهوجي بفكر وطريقة عمل المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري الحصري، مؤكدا أنه عنوان بارز لتطور الطائرة الأردنية، مبينا أنه يسخر كافة إمكاناته وخبرته العملية والعالمية لصالح المنتخبات والمدربين الوطنيين، ويلقى الدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، مطالبا المتابعين والنقاد بالتحلي بالصبر، ومشددا أن الطائرة الأردنية قادمة بقوة إلى منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية في المستقبل القريب.

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