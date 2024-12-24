الثقافة تحتفي بتخريج فوج جديد من معهد تدريب الفنون الجميلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي، لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، نظم معهد تدريب الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، مساء أمس الاثنين، في المركز الثقافي الملكي بعمان، احتفالاً بتخريج فوج جديد من طلبة المعهد.
واشتمل الاحتفال الذي رعاه وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور أمين عام الوزارة ماهر نفش ومدير المعهد حسين دغيمات، على معرض للفن التشكيلي في قاعة فخر النساء، تضمن لوحات إبداعية وتراثية تشكيلية بأحجامها المختلفة وفقاً لرؤى الطلاب وتضمن أشكالاً متعددة في التعامل مع الألوان والتكوينات والمساحات البصرية، فضلاً عن منحوتات ولوحات خط عربي وجرافيك.
وتم عرض مسرحية "تاجر البندقية" على المسرح الدائري، وهي للكاتب وليام شكسبير، من سينوغرافيا واخراج جولييت عواد ومحمد الجراح، وقام بأدائها طلبة المعهد في قسم الدراما، فضلاً عن حفل موسيقي قدم فيه طلبة قسم الموسيقى ومعزوفات بآلات مختلفة مع فقرات غنائية لكورال المعهد.
وقال الرواشدة في كلمة خلال الاحتفال، أن الفن هو الهوية والعنوان، حيث يستحق الفنان الأردني منا كل الدعم ومعهد تدريب الفنون الجميلة يمثل مدرسة لتخريج المبدعين والموهوبين للارتقاء بالوعي الثقافي وقيم الاعتزاز بالوطن والجمال.
وأضاف: "أبارك لخريجي طلبة معهد تدريب الفنون الجميلة، الذي يأتي تخريجهم ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، وأشكر المدربين وإدارة المعهد الذي تأسس عام 1966 على جهودهم في تزويد الطلبة بالمهارات التي تؤهلهم للإبداع وندعم الموهوبين ونأخذ بأيديهم في كل الحقول الإبداعية".
وسلم الوزير في نهاية الحفل الذي أشرف عليه المخرج محمد خابور جوائز الفنان الراحل جميل عواد للطلبة الفائزين في حقول "العزف والرسم والنحت والخزف وكتابة السيناريو والأداء المسرحي" وهي الجوائز المقدمة من الفنانة جولييت عواد. بترا
MENAFN24122024000072011014ID1109028763
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.