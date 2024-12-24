الثقافة تحتفي بتخريج فوج جديد من معهد تدريب الفنون الجميلة

ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي، لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، نظم معهد تدريب الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، مساء أمس الاثنين، في المركز الثقافي الملكي بعمان، احتفالاً بتخريج فوج جديد من طلبة المعهد.



واشتمل الاحتفال الذي رعاه الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور أمين عام الوزارة ماهر نفش ومدير المعهد حسين دغيمات، على للفن التشكيلي في قاعة فخر النساء، تضمن لوحات إبداعية وتراثية تشكيلية بأحجامها المختلفة وفقاً لرؤى الطلاب وتضمن أشكالاً متعددة في التعامل مع الألوان والتكوينات والمساحات البصرية، فضلاً عن منحوتات ولوحات خط عربي وجرافيك.

وتم عرض مسرحية "تاجر البندقية" على المسرح الدائري، وهي للكاتب وليام شكسبير، من سينوغرافيا واخراج جولييت عواد ومحمد الجراح، وقام بأدائها طلبة المعهد في قسم الدراما، فضلاً عن حفل موسيقي قدم فيه طلبة قسم الموسيقى ومعزوفات بآلات مختلفة مع فقرات غنائية لكورال المعهد.

وقال الرواشدة في كلمة خلال الاحتفال، أن الفن هو الهوية والعنوان، حيث يستحق الفنان الأردني منا كل الدعم ومعهد تدريب الفنون الجميلة يمثل مدرسة لتخريج المبدعين والموهوبين للارتقاء بالوعي الثقافي وقيم الاعتزاز بالوطن والجمال.

وأضاف: "أبارك لخريجي طلبة معهد تدريب الفنون الجميلة، الذي يأتي تخريجهم ضمن احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، وأشكر المدربين وإدارة المعهد الذي تأسس عام 1966 على جهودهم في تزويد الطلبة بالمهارات التي تؤهلهم للإبداع وندعم الموهوبين ونأخذ بأيديهم في كل الحقول الإبداعية".

وسلم الوزير في نهاية الحفل الذي أشرف عليه المخرج محمد خابور جوائز الفنان الراحل جميل عواد للطلبة الفائزين في حقول "العزف والرسم والنحت والخزف وكتابة السيناريو والأداء المسرحي" وهي الجوائز المقدمة من الفنانة جولييت عواد. بترا