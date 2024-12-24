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الأردن: موقف ثابت لإنهاء العدوان على غزة

12/24/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت، إذ يركز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنهاء حرب الإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال.
واستعرض الصفدي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة د. نمر السليحات أمس، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة والأمين العام ومدير عام الموازنة العام مجدي الشريقي، الدور السياسي والدبلوماسي الأردني الذي تنفذه الوزارة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تنطلق من مصالح الدولة الأردنية أولاً وقضايا الأمة العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن الدور الأردني كان سباقاً في التحرك سياسيا وإنسانيا بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن المملكة بادرت بجهود دبلوماسية، قادتها في الأمم المتحدة، منها تبني الجمعية العامة أول قرار يدين العدوان بجهود أردنية، إلى جانب دورها الإنساني البارز، عبر جسر المساعدات الإنسانية الجوية لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة التي تعد ثاني أكبر عمليات إنزال جوي منذ الحرب العالمية الثانية.
وبشأن سورية، قال الصفدي إننا نحترم خيارات الشعب السوري وإرادته، ونقف مع عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون، وأن تصب مخرجاتها في صالحهم.
وأضاف، إنه ومنذ اللحظة الأولى توجهنا لإسناد الشعب السوري في إقامة دولته المستقلة المستقرة، الخالية من الإرهاب، إذ إن استقرار الداخل السوري مصلحة أردنية عليا، نظراً للعلاقات التاريخية والحدود المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار الصفدي، إلى أن الأردن مستمر بتقديم كل الدعم للأشقاء السوريين في إعادة بناء مستقبلهم، إلى جانب مواجهة التحديات التي تنعكس على أمن المملكة، مثل تهريب المخدرات والأسلحة، مبينا أن حماية مصالح الأردن في أولى الأولويات لدينا، ليبقى الأردن القوي للمضي في مشاريع التنمية والاقتصاد، ودعم قضايا أمته العربية والإسلامية.
من جهته، تحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، عن الخدمات والإنجازات المطلوبة من الدائرة، إذ ركزت الموازنة على النفقات الرأسمالية، وجلها استملاكات وخدمات متعددة.
بدوره، قال السليحات، نقدر جهود وزارة الخارجية في تمثيل مواقفنا الثابتة والراسخة اتجاه امتنا العربية والإسلامية بقيادة جلالة الملك، مشيراً إلى دعوتنا الدائمة لسلام عادل يمنح الأشقاء في فلسطين حق الوجود من خلال دولة تمكنهم من العيش بسلام لها مقدراتها واستقلاليتها.
وقال إن المخصصات المالية للوزارة بنحو 57,8 مليون دينار وبنمو نحو 5,5 مليون، أغلبها بالإنفاق الجاري.
من جهتهم، عبّر النواب الحضور عن دعمهم للجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدين أن موقف الأردن الثابت في القضايا الوطنية والإقليمية، بخاصة القضية الفلسطينية، يعكس حرص المملكة على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أشاروا إلى أن الأردن يواصل تقديم المساعدات الإنسانية لغزة، ويدعم استقرار سورية وحماية سيادة الدول العربية، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشادوا بدور الأردن في الوقوف إلى جانب السوريين، ومنذ بدء الأزمة وهو يتحمل الكثير من الضغط على القطاعات الحكومية، بخاصة الصحية والتعليمية في كثير من المحافظات والمدن الأردنية، مشيرين إلى دور الدبلوماسية الأردنية في كثير من القضايا السياسية، ودور الأردن بتكوين العلاقات العربية وتوحيد الجهود بمواجهة التحديات ومخاطر العدو الصهيوني.

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