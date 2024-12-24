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غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط بعد انفجار بغرفة المحرك

12/24/2024 7:17:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬سفينة‭ ‬شحن‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬أورسا‭ ‬ميجور‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬بعد‭ ‬وقوع‭ ‬انفجار‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬المحرك،‭ ‬وإن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬وشُيدت‭ ‬السفينة‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وتعود‭ ‬ملكيتها‭ ‬النهائية‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬أوبورون‭ ‬لوجيستيكس،‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مشروعات‭ ‬بناء‭ ‬عسكرية‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭. ‬وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شرق‭ ‬روسيا‭ ‬وكانت‭ ‬تحمل‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬رافعتين‭ ‬عملاقتين‭. ‬

وقال‭ ‬مركز‭ ‬الأزمات‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬إنقاذ‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬طاقم‭ ‬السفينة‭ ‬ونقلوا‭ ‬إلى‭ ‬إسبانيا،‭ ‬لكن‭ ‬اثنين‭ ‬ما‭ ‬زالا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬المركز‭ ‬سبب‭ ‬انفجار‭ ‬غرفة‭ ‬المحرك‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬قولها‭ ‬إنها‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬غرق‭ ‬السفينة‭ ‬وإنها‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بالسلطات‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬

وأحجمت‭ ‬شركة‭ ‬أوبورون‭ ‬لوجيستيكس‭ ‬وإس‭.‬كيه‭-‬يوج،‭ ‬وهي‭ ‬المالك‭ ‬والمشغل‭ ‬المباشر‭ ‬للسفينة،‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الحادث‭. ‬وفرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الشركتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬علاقاتهما‭ ‬بالجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬كما‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬السفينة‭ ‬نفسها‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬صورتها‭ ‬سفينة‭ ‬عابرة‭ ‬ونشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬لايف‭ ‬دوت‭ ‬آر‭.‬يو‭ ‬الروسي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬السفينة‭ ‬وهي‭ ‬تنزلق‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬الأيمن‭ ‬مع‭ ‬غمر‭ ‬المياه‭ ‬لمقدمتها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭. ‬

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬الإسبانية‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬إشارة‭ ‬استغاثة‭ ‬من‭ ‬أورسا‭ ‬ميجور‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬حينما‭ ‬كانت‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬57‭ ‬ميلا‭ ‬عن‭ ‬ساحل‭ ‬ألميريا‭. ‬وذكرت‭ ‬الخدمة‭ ‬أنها‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬سفينة‭ ‬قريبة‭ ‬أبلغت‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬وعن‭ ‬وجود‭ ‬قارب‭ ‬نجاة‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬وقالت‭ ‬السفينة‭ ‬إن‭ ‬أورسا‭ ‬ميجور‭ ‬كانت‭ ‬تنزلق‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬الأيمن‭. ‬وأُرسلت‭ ‬سفينتان‭ ‬وطائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬ونُقل‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إنقاذهم،‭ ‬وعددهم‭ ‬14،‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬قرطاجنة‭ ‬الإسباني‭. ‬

ونقلت‭ ‬خدمة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬الإسبانية‭ ‬عن‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬السفينة‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬حاويات‭ ‬فارغة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رافعتين‭ ‬على‭ ‬السطح‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬روسية‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وتولت‭ ‬مسؤولية‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭.‬

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