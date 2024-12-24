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اتفاق لحل الفصائل في سوريا ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

12/24/2024 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء بأنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بحل الفصائل المسلحة ودمجها تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.


وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء بعد اجتماع بين قادة الفصائل وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، حيث أعلنت أن "اجتماع قادة الفصائل مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أسفر عن اتفاق لحل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع"

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