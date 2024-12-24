450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إن عدد زوار تلفريك عجلون بلغ 450 ألف شخص منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا الرقم جاء نتيجة اتباع استراتيجية تعتمد على إثراء تجربة الزائر من خلال برامج وفعاليات مميزة تسهم في إطالة مدة بقائهم في المنطقة.



وأوضح عرفات أن منطقة عجلون تشهد تطوراً متسارعاً على صعيد النشاط السياحي ما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية بارزة، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهده تلفريك عجلون خلال هذا العام.



وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تحقيق مزيد من التوسع والتطوير مع التركيز على إنشاء فنادق بيئية متنزهات ومنتجعات صحية تسهم في إطالة فترة إقامة الزائر لأيام بدلاً من ساعات.



وأضاف أن موسم الأعياد المجيدة سيشهد فعاليات ترفيهية متنوعة في منطقة التلفريك تتضمن عروضاً موسيقية حية، وأنشطة للأطفال بهدف توفير تجربة متكاملة للزوار وتعزيز الأجواء الاحتفالية.