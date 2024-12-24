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استحداث منصة إلكترونية لاستقبال طلبات مواعيد الأردنيين بسورية

12/24/2024 10:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جاهزية السفارة الأردنية في دمشق لاستقبال المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال زيارته للسفارة الأردنية في دمشق الاثنين، جرى استحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مواعيد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم بكفاءة وفعالية.
وبين السفير القضاة أن استحداث المنصة جاء لغايات تقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الجالية الأردنية في سوريا، والأشقاء السوريين، ومن خلال الرابط التالي: ‏
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا للتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: - 00963954455455 وحدة مركز العمليات في الوزارة: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 ‏ أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]








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