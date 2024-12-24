استحداث منصة إلكترونية لاستقبال طلبات مواعيد الأردنيين بسورية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جاهزية السفارة الأردنية في دمشق لاستقبال المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال زيارته للسفارة الأردنية في دمشق الاثنين، جرى استحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مواعيد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم بكفاءة وفعالية.
وبين السفير القضاة أن استحداث المنصة جاء لغايات تقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الجالية الأردنية في سوريا، والأشقاء السوريين، ومن خلال الرابط التالي:
وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا للتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: - 00963954455455 وحدة مركز العمليات في الوزارة: - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
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