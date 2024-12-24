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الديوان الملكي يعزي آل التلهوني

12/24/2024 10:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى آل التلهوني، بوفاة غسان بهجت التلهوني.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في منطقة بيادر وادي السير، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم آل التلهوني، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.








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