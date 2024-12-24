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الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق في عمان

12/24/2024 10:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ لمركز أمن الرشيد قبل أيام بإسعاف أحد الأشخاص إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل سائق إحدى المركبات في منطقة المدينة الرياضية وسط العاصمة وأدخل للعلاج وحالته العامة متوسطة.
حيث جرى التحرك للمكان والتحقيق في الحادثة وضبط الطرف الثاني وبوشر التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادثة وتوديعها للقضاء.








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