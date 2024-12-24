الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق في عمان

الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق في عمان
التاريخ
12/24/2024 10:08:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ لمركز أمن الرشيد قبل أيام بإسعاف أحد الأشخاص إثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل سائق إحدى المركبات في منطقة المدينة الرياضية وسط العاصمة وأدخل للعلاج وحالته العامة متوسطة.
حيث جرى التحرك للمكان والتحقيق في الحادثة وضبط الطرف الثاني وبوشر التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادثة وتوديعها للقضاء.
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