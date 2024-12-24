المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي للانتخابات

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، الثلاثاء، تقريرها التفصيلي النهائي حول مجريات العملية الانتخابية للانتخابات النيابية لعام 2024، التي أُجريت في العاشر من أيلول الماضي.

ويأتي إصدار التقرير، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وإرساله لنشره في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى أحكام المادة (12) الفقرة (س) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته.

ويغطي التقرير مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من إعداد جداول الناخبين وتجهيز مراكز الاقتراع، مرورًا بإجراءات يوم الاقتراع وفرز الأصوات، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية.

ويتضمن استعراضًا للتحديات التي واجهتها الهيئة أثناء إدارة العملية الانتخابية، والإجراءات التي اتُّخذت لضمان النزاهة والشفافية، بما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الإدارة الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن التقرير يُعد مرجعًا مهمًا للأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي، حيث يُقدِّم دراسة معمَّقة للتجربة الديمقراطية الأردنية. كما يُبرز التقرير دور الهيئة في توثيق التجربة الانتخابية بشكل يُعزز الشفافية ويُسهم في تطوير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن نشر هذا التقرير يأتي ضمن مساعيها لتعزيز التشاركية وتكريس مبدأ المساءلة في العملية الانتخابية. وأوضحت أن التقرير يُتيح للجمهور والمهتمين فرصة الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الانتخابية.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب جميع الباحثين والمهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التقرير، الذي يشتمل على ملخص تفصيلي لكل مراحل العملية الانتخابية.

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