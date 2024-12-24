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شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

12/24/2024 9:07:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية، وفتح مكتب للبريد داخل الغرفة لتقديم الخدمات البريدية وخدمة "اي فواتيركم".


وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء الذي حضرته مدير عام الشركة هنادي الطيب، التطور الكبير الذي حققه البريد الأردني في تحسين الأداء الإداري والخدمات البريدية الرقمية، إضافة إلى بحث التعاون مع النقابات المهنية وتوعية المواطنين بالخدمات البريدية في المحافظات.

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