شركة البريد الأردني وغرفة تجارة عمان تبحثان تعزيز التعاون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تقديم الخدمات البريدية والتجارية، وفتح مكتب للبريد داخل الغرفة لتقديم الخدمات البريدية وخدمة "اي فواتيركم".
وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء الذي حضرته مدير عام الشركة هنادي الطيب، التطور الكبير الذي حققه البريد الأردني في تحسين الأداء الإداري والخدمات البريدية الرقمية، إضافة إلى بحث التعاون مع النقابات المهنية وتوعية المواطنين بالخدمات البريدية في المحافظات.
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