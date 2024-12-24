النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة

النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة
التاريخ
12/24/2024 7:16:24 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس فايز محمد النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة برتبة وزير
خلفا لسامح الناصر، الثلاثاء.
MENAFN24122024000151011027ID1109027267
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