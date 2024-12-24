تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون في يومي، الخميس 26 كانون الأول 2024، والخميس 2 كانون الثاني 2025.
وأكدت المديرية أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها ستظل مفتوحة لاستقبال جميع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة خلال فترة العطلة، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين دون انقطاع.
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