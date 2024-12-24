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تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية

12/24/2024 7:16:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون في يومي، الخميس 26 كانون الأول 2024، والخميس 2 كانون الثاني 2025.

وأكدت المديرية أن أقسام الطوارئ في مستشفياتها ستظل مفتوحة لاستقبال جميع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة خلال فترة العطلة، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمحتاجين دون انقطاع.

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