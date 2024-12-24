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الأسواق الحرة الأردنية تسعى لإعادة تأهيل مراكزها في حدود جابر

12/24/2024 7:16:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تفقد المدير العام لشركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي الاثنين، مراكز الأسواق الأردنية للقادمين والمغادرين في مركز جابر الحدودي مع سوريا، حيث اطلع على الإمكانات المتوافرة في مراكز الشركة.

وأكد المجالي خلال الجولة التي التقى فيها مسؤولي وموظفي الأسواق الحرة في المركز الحدودي، أن الشركة تسعى لإعادة تأهيل مراكز الأسواق الحرة لتكون جاهزة؛ نظرا للحركة النشطة للمسافرين وإمكانية عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين بعد استقرار حركة الركاب والمواطنين بين البلدين الشقيقين، مبينا أن الأسواق الحرة في مركز حدود جابر تعتبر من المراكز الحيوية تاريخياً لحجم حركة الزوار والمواطنين بين البلدين.

وأضاف أن عملية إعادة التأهيل للمراكز ستشمل جميع أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية وأجنحة العرض وتسهيل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات وجميع أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرون التي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم.

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