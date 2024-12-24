الأسواق الحرة الأردنية تسعى لإعادة تأهيل مراكزها في حدود جابر

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- Khaberni) خبرني - تفقد المدير العام لشركة الأسواق الحرة الأردنية هيثم المجالي الاثنين، مراكز الأسواق الأردنية للقادمين والمغادرين في مركز جابر الحدودي مع سوريا، حيث اطلع على الإمكانات المتوافرة في مراكز الشركة.
وأكد المجالي خلال الجولة التي التقى فيها مسؤولي وموظفي الأسواق الحرة في المركز الحدودي، أن الشركة تسعى لإعادة تأهيل مراكز الأسواق الحرة لتكون جاهزة؛ نظرا للحركة النشطة للمسافرين وإمكانية عرض المنتجات المختلفة من بضائع الأسواق الحرة وتدعيمها بكل ما يخدم القادمين والمغادرين بعد استقرار حركة الركاب والمواطنين بين البلدين الشقيقين، مبينا أن الأسواق الحرة في مركز حدود جابر تعتبر من المراكز الحيوية تاريخياً لحجم حركة الزوار والمواطنين بين البلدين.
وأضاف أن عملية إعادة التأهيل للمراكز ستشمل جميع أعمال إنشاءات الصيانة والتجهيزات الداخلية وأجنحة العرض وتسهيل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات وجميع أنواع البضائع التي يحتاجها المسافرون التي تعتبر حقاً في القانون الدولي للأسواق الحرة لكل المسافرين عبر الحدود في العالم.
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