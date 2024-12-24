طوباس: مسيرة داعمة للرئيس والأجهزة الأمنية وللتأكيد على وجوب بسط النظام والقانون

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - شاركت مكونات شعبنا الفلسطيني في مدينة طوباس، اليوم الثلاثاء، في مسيرة داعمة للرئيس، والأجهزة الأمنية.
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار الشهداء في طوباس، إلى ميدان الدولة، يافطات تدعو إلى ضرورة احترام القانون، وأخرى تحيّي أبناء الأجهزة الأمنية العاملين في الميدان على فرض النظام والقانون، وحقن الدماء، ونبذ الفتنة، وتأكيدا على حرمة الدم الفلسطيني.
وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد: "خرجت طوباس اليوم لمبايعة ودعم القيادة الفلسطينية، والمؤسسة الأمنية في حملة "حماية وطن"، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن المؤسسة الأمنية هي نتاج تضحيات الشهداء، وأُسست من دماء الأجيال السابقة.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الثوري، صالح الياصيدي، إن حركة "فتح" مؤمنة بعدالة قضيتنا الفلسطينية، مشددا على أن القرار الفلسطيني مستقل، وليس إملاءً من أحد.
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