طوباس: مسيرة داعمة للرئيس والأجهزة الأمنية وللتأكيد على وجوب بسط النظام والقانون

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - شاركت مكونات شعبنا الفلسطيني في مدينة طوباس، اليوم الثلاثاء، في مسيرة داعمة للرئيس، والأجهزة الأمنية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من دوار الشهداء في طوباس، إلى ميدان الدولة، يافطات تدعو إلى ضرورة احترام القانون، وأخرى تحيّي أبناء الأجهزة الأمنية العاملين في الميدان على فرض النظام والقانون، وحقن الدماء، ونبذ الفتنة، وتأكيدا على حرمة الدم الفلسطيني.

وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد: "خرجت طوباس اليوم لمبايعة ودعم القيادة الفلسطينية، والمؤسسة الأمنية في حملة "حماية وطن"، داعيا إلى ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن المؤسسة الأمنية هي نتاج تضحيات الشهداء، وأُسست من دماء الأجيال السابقة.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الثوري، صالح الياصيدي، إن حركة "فتح" مؤمنة بعدالة قضيتنا الفلسطينية، مشددا على أن القرار الفلسطيني مستقل، وليس إملاءً من أحد.